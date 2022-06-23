Крупнейшее исследование ученых Дании выявило симптомы длительного Covid-19 у детей в возрасте от 0 до 14 лет, которые могут держаться не менее двух месяцев.

— Наши результаты показывают, что у детей с положительным диагнозом Covid-19 более вероятно будут проявляться длительные симптомы, чем у детей, у которых ранее не диагностировали коронавирусную инфекцию, — отмечает профессор Университетской больницы Копенгагена Селина Киккенборг Берг.

Отмечается, что наиболее частыми симптомами среди детей в возрасте 0–3 лет были перепады настроения, сыпь и боли в животе. Среди детей в возрасте 4–11 лет наиболее часто отмечаются перепады настроения, проблемы с запоминанием или концентрацией внимания, сыпь. А среди детей в возрасте 12–14 лет — утомляемость, перепады настроения, проблемы с запоминанием или концентрацией внимания.

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Результаты исследования показали, что дети с диагнозом Covid-19 во всех возрастных группах чаще испытывают хотя бы один симптом в течение двух месяцев или дольше, чем контрольная группа.

Ученые выяснили, что примерно у трети детей с положительным тестом на Covid-19 наблюдаются симптомы, которых не было до заражения SARS-CoV-2. Кроме того, с увеличением продолжительности симптомов доля детей с такими симптомами имела тенденцию к снижению.

Результаты согласуются с предыдущими исследованиями длительного Covid-19 у подростков, показавшими, что симптомы необходимо вовремя распознавать и серьезно лечить, отмечают ученые.