Результаты исследования, проведенного британскими учеными, показали, что Омикрон с меньшей вероятностью приводит к затяжным последствиям Covid-19 коронавируса по сравнению с предыдущими штаммами.

Как уже известно, симптомы длительного Covid-19 могут держаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Это все чаще вызывается беспокойство у медиков.

Поэтому исследователи предприняли попытку выяснить, насколько опасен штамм Омикрон риском развития длительного Covid-19.

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Команда Королевского колледжа Лондона изучила данные почти 100 тыс. человек, которые указали свои симптомы в специальном мобильном приложении, где ученые собирают данные о коронавирусе.

Оказалось, что во время зимней волны Омикрона длительные симптомы Covid-19 имели более 4% инфицированных против 10% во время предыдущей Дельта-волны.

Этот показатель варьировался в зависимости от возраста пациента и времени последней вакцинации.

При этом ученые подчеркнули, что, хотя во время Омикрона риск затяжного Covid-19 оказался ниже, заразилось им больше людей, поэтому абсолютное количество больных сейчас выше.

— Омикрон, вероятно, значительно реже вызывает затяжной Covid-19, чем предыдущие варианты. При этом у каждого 23 больного симптомы болезни сохраняются более четырех недель, — заявила исследователь Клер Стивс.

Отметим, что на сегодня нет четкого медицинского определения длительного Covid-19. Однако наиболее распространенной его особенностью признана постоянная и изнурительная усталость.

Среди других симптомов – одышка, кашель, боли в суставах и мышцах, проблемы со слухом и зрением, потеря обоняния и вкуса, а также проблемы с сердцем, почками и кишечником.

Иногда наблюдаются проблемы с психическим здоровьем, в частности, депрессия и тревога.

Длительный Covid-19 угрожает не только тем, кто тяжело перенес болезнь и восстанавливается после реанимации. Мишенью могут стать даже те, кто переболел Covid-19 в легкой форме, предупреждают медики.