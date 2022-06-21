Результати дослідження, проведеного британськими вченими, показали, що Омікрон з меншою ймовірністю призводить до затяжних наслідків Covid-19 коронавірусу в порівнянні з попередніми штамами.

Як вже відомо, симптоми тривалого Covid-19 можуть триматися від декількох тижнів до декількох місяців. Це все частіше викликається занепокоєння у медиків.

Тому дослідники зробили спробу з’ясувати, наскільки небезпечний штам Омікрон ризиком розвитку тривалого Covid-19.

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Команда Королівського коледжу Лондона вивчила дані майже 100 тис. осіб, які вказали свої симптоми в спеціальному мобільному додатку, де вчені збирають дані про коронавірус.

Виявилося, що під час зимової хвилі Омікрона тривалі симптоми Covid-19 мали більше 4% інфікованих проти 10% під час попередньої Дельта-хвилі.

Цей показник варіювався в залежності від віку пацієнта і часу останньої вакцинації.

При цьому вчені підкреслили, що, хоча під час Омікрону ризик затяжного Covid-19 виявився нижчим, заразилося ним більше людей, тому абсолютна кількість хворих зараз вища.

– Омікрон, ймовірно, значно рідше викликає затяжний Covid-19, ніж попередні варіанти. При цьому у кожного 23 хворого симптоми хвороби зберігаються більше чотирьох тижнів, – заявила дослідник Клер Стівс.

Зазначимо, що на сьогодні немає чіткого медичного визначення тривалого Covid-19. Однак найбільш поширеною його особливістю визнана постійна і виснажлива втома.

Серед інших симптомів – задишка, кашель, болі в суглобах і м’язах, проблеми зі слухом і зором, втрата нюху і смаку, а також проблеми з серцем, нирками і кишечником.

Іноді спостерігаються проблеми з психічним здоров’ям, зокрема, депресія і тривога.

Тривалий Covid-19 загрожує не тільки тим, хто важко переніс хворобу й відновлюється після реанімації. Мішенню можуть стати навіть ті, хто перехворів на Covid-19 в легкій формі, попереджають медики.