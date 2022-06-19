В Министерстве здравоохранения Израиля сегодня, 19 июня, заявили о седьмой волне эпидемии коронавирусной инфекции. В медучреждениях страны вновь открыты коронавирусные отделения.

Сообщается, что карантинные меры могут быть вскоре ужесточены. Пока медики не настаивают на возвращении масочного режима в помещениях и общественном транспорте, хотя и рекомендуют носить маски.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено свыше 4 млн случаев заражения коронавирусом (более 48 тыс. новых случаев за неделю).

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Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведено более 13 тыс. тестов. В 40% случаев выявлен коронавирус.

В настоящий момент заражен 46 921 человек (+21 062 за неделю). Свыше 10 тыс. заболевших Covid-19 умерли (+24 за неделю).

572 заболевших находятся в больницах (+183 за неделю), все остальные выздоравливают в домашних условиях. Сообщается, что число госпитализированных заметно выросло за неделю.

Состояние 158 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+53 за неделю), 37 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (+15 за неделю).

Согласно отчету Минздрава Израиля, 91% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

Сообщается также, что по состоянию на 19 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получило 72%, вторую дозу – 66%, третью — 48%, четвертую — 9% населения страны.

Источник: Newsru