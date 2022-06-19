По словам экспертов-эпидемиологов, новые подвиды коронавируса Омикрон ВА.4 и ВА.5 достаточно быстро распространяются и вызывают новые вспышки инфекции на всех континентах.

Отмечается, что в настоящее время эти подвиды активно регистрируют медики в Южной Африке и уже в ближайшее время они станут доминирующими в европейских странах, а также в США.

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Что собой представляют BA.4 и BA.5

Это новые варианты штамма коронавируса Омикрон, которые ВОЗ добавила в список для мониторинга и обозначила, как вызывающие беспокойство на европейском континенте.

По прогнозам экспертов Института Роберта Коха (RKI), BA.5 и другие варианты Омикрона будут быстро распространяться, поскольку легче передаются в сравнении с подвидами Дельты. Институт предупреждает о росте числа больных уже этим летом.

— Подтипы BA.4 и BA.5 сейчас демонстрируют самый активный рост, — заявили в Институте Роберта Коха.

Отмечается, что новые варианты Омикрона способны спровоцировать большое количество новые случаев инфекции. На долю BA.5 уже приходится 10% новых случаев инфицирования. Это вдвое больше, чем в начале июня.

BA.4 и BA.5 впервые появились в Южной Африке в начале года и сейчас распространяются гораздо быстрее других вариантов.

В большинстве европейских стран они скоро обойдут другие штаммы Covid-19.

BA.5 уже доминирует в Португалии. В США и Великобритании также наблюдается рост количества инфекций, вызванных BA.4 и BA.5. О случаях заражения новыми подвариантами сообщила Австралия.

Среди медиков пока еще нет понимания, насколько сильны новые подвиды Омикрона, поскольку достаточно большое количество людей уже имеют прививки против Covid-19.

Но вместе с тем, высказывает опасение, что даже те, кто полностью вакцинирован, не имеет оптимальной защиты и может заразиться снова.

По мнению экспертов, новая волна может привести к определенному увеличению госпитализаций и летальным исходам.

Есть ли защита?

Как и с другими штаммами Covid-19, в группе риска — пожилые люди и люди, имеющие серьезные сопутствующие заболевания.

Поскольку уже разработанные вакцины направлены против того варианта, который имел место в начале пандемии, специалисты рекомендуют людям, которые входят в группы риска, сделать еще один бустерный укол, чтобы повысить уровень антител.

Сообщается, что новые версии вакцин против новых вариантов Covid-19 в настоящее время активно разрабатываются и тестируются.

Источник: ВВС News Украина