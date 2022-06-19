За словами експертів-епідеміологів, нові підвиди коронавірусу Омікрон ВА.4 і ВА.5 досить швидко поширюються і викликають нові спалахи інфекції на всіх континентах.

Відзначається, що наразі ці підвиди активно реєструють медики в Південній Африці і вже найближчим часом вони стануть домінуючими в європейських країнах, а також в США.

Що собою являють BA.4 і BA.5

Зараз дивляться

Це нові варіанти штаму коронавірусу Омікрон, які ВООЗ додала до списку для моніторингу й позначила, як такі, що викликають занепокоєння на європейському континенті.

За прогнозами експертів Інституту Роберта Коха ( RKI), BA.5 та інші варіанти Омікрона будуть швидко поширюватися, оскільки легше передаються в порівнянні з підвидами Дельти. Інститут попереджає про зростання числа хворих вже цього літа.

– Підтипи BA.4 і BA.5 зараз демонструють найактивніше зростання, – заявили в Інституті Роберта Коха.

Відзначається, що нові варіанти Омікрону здатні спровокувати велику кількість нових випадків інфекції. На частку BA.5 вже припадає 10% нових випадків інфікування. Це вдвічі більше, ніж на початку червня.

BA.4 і BA.5 вперше з’явилися в Південній Африці на початку року й зараз поширюються набагато швидше інших варіантів.

У більшості європейських країн вони скоро обійдуть інші штами Covid-19. BA.5 вже домінує в Португалії.

У США та Великій Британії також спостерігається зростання кількості інфекцій, викликаних BA.4 і BA.5. Про випадки зараження новими підваріантами повідомила Австралія.

Серед медиків поки ще немає розуміння, наскільки сильні нові підвиди Омікрону, оскільки досить велика кількість людей, які вже мають щеплення проти Covid-19.

Але разом з тим, висловлюється побоювання, що навіть ті, хто повністю вакцинований, не мають оптимального захисту й можуть заразитися знову.

На думку експертів, нова хвиля може призвести до певного збільшення госпіталізацій та летальних випадків.

Чи є захист?

Як і з іншими штамами Covid-19, в групі ризику – літні люди і ті, що мають серйозні супутні захворювання.

Оскільки вже розроблені вакцини спрямовані проти того варіанту, який мав місце на початку пандемії, фахівці рекомендують людям, які входять до груп ризику, зробити ще один бустерний укол, щоб підвищити рівень антитіл.

Повідомляється, що нові версії вакцин проти нових варіантів Covid-19 наразі активно розробляються та тестуються.