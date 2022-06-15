Исследование британских ученых показало, что люди, которые заразились Covid-19 во время первой волны пандемии, не получат усиления своего иммунного ответа, если впоследствии подхватят Омикрон.

Также, по мнению инфекционистов, хотя три дозы прививки против Covid-19 и помогают эффективно защитить от тяжелых последствий болезни, но если человек заразится вирусом Омикрон, предыдущие инфекции могут повлиять на его иммунный ответ.

По словам ученых, результаты исследования могут помочь объяснить, почему повторные заражения Омикроном в течение короткого периода времени были такими частыми, и также важны для разработки вакцины.

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Ученые сообщили, как они следили за опытом вакцинации и инфицирования 731 медицинского работника, прошедшего тройную вакцинацию. Затем команда использовала образцы крови, собранные у участников в течение нескольких недель после их третьей дозы.

Результаты показали, что, независимо от предыдущей истории заражения участников, через несколько недель после третьего укола Covid-19 их уровни Т-клеток против белков Омикрона были ниже, чем против других вариантов.

Исследователи заявили, что это открытие стало неожиданностью, поскольку обычно предполагалось, что предшествующая инфекция, даже другого варианта, будет способствовать повышению иммунного ответа человека.

Но исследование показало, что мы не получаем коллективного иммунитета, не вырабатываем защитный иммунитет к Омикрону, отметили эксперты.