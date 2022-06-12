Власти Китая заявили вчера, 11 июня, что большинство детей в Пекине не смогут вернуться в школу на следующей неделе, как планировалось первоначально. Причина – новая вспышка Covid-19.

Сообщается, что большинство учеников начальных и средних школ продолжат учиться онлайн дома.

Китай является последней крупной экономикой, все еще приверженной стратегии нулевого Covid-19, искореняющей новые случаи инфекции с помощью комбинации целевых блокировок, массового тестирования и длительных карантинов.

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Ранее на этой неделе власти Пекина ослабили многие ограничения, связанные с Covid-19. Но десятки новых инфекций заставили власти снова ужесточить некоторые ограничения.

Наряду с этим стало известно, что с субботу, 11 июня, более 20 млн человек в Шанхае начали массовое тестирование, которое, по словам местных властей, будет проходить в условиях временной блокировки.

Этот шаг был сделан менее чем через две недели после того, как восточный экономический центр вышел из жесткой блокировки, которая сопровождалась нехваткой продовольствия и отдельными протестами разгневанных жителей.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, 11 июня в Китае было зарегистрировано 138 случаев заражения внутри страны, в том числе 61 в Пекине и 16 в Шанхае.