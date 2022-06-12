Влада Китаю заявила вчора, 11 червня, що більшість дітей у Пекіні не зможуть повернутися до школи наступного тижня, як планувалося спочатку. Причина – новий спалах Covid-19.

Повідомляється, що більшість учнів початкових і середніх шкіл продовжать навчатися онлайн вдома.

Китай є останньою великою економікою, яка все ще прагне до стратегії нульового Covid-19, яка викорінює нові випадки інфікування за допомогою комбінації цільових блокувань, масового тестування та тривалих карантинів.

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Раніше на цьому тижні влада Пекіна послабила багато обмежень, пов’язаних з Covid-19. Але десятки нових інфекцій змусили владу знову посилити деякі обмеження.

Поряд з цим стало відомо, що з суботу, 11 червня, понад 20 млн осіб в Шанхаї почали масове тестування, яке, за словами місцевої влади, буде проходити в умовах тимчасового блокування.

Цей крок був зроблений менш ніж через два тижні після того, як східний економічний центр вийшов з жорсткої блокування, яке супроводжувалося нестачею продовольства й окремими протестами розгніваних жителів.

За даними Національної комісії охорони здоров’я, 11 червня в Китаї було зареєстровано 138 випадків зараження всередині країни, в тому числі 61 в Пекіні й 16 в Шанхаї.