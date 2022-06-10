Влада Шанхаю ввела нові обмеження для жителів кількох міських районів за підсумками масового тестування на коронавирусную інфекцію. Китай закликав непохитно дотримуватися своєї суворої стратегії нульового Covid-19.

Повідомляється, що в районах, в яких введені деякі обмеження, проживає понад 8 млн осіб.

Масове тестування проводилося менш ніж через два тижні після того, як Шанхай почав виходити з виснажливої ізоляції, відзначеної нестачею продовольства й розрізненими протестами.

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Оголошення про масове тестування викликало побоювання серед втомлених жителів Шанхаю.

– У мене зловісне передчуття, – написав один з користувачів китайської соціальної мережі Weibo.

Інший написав, що почали ставити паркани, що розділяють їхній житловий район на дві великі території, додавши, що бачив панічну скупку рису й олії в сусідньому супермаркеті.

Експерти прогнозують, що Китаю буде складно досягти свого цільового показника економічного зростання на рівні близько 5,5% цього року, оскільки блокування через вірус призводить до зупинки бізнесу і перебоїв в ланцюжках поставок.

Світовий банк різко знизив прогноз зростання Китаю на 2022 рік до 4,3%, попередивши на цьому тижні, що збої у зв’язку з Covid-19 можуть ще більше уповільнити відновлення економіки.

Ударні хвилі політики Китаю по боротьбі з Covid-19 торкнулися й світової економіки, особливо після введення карантину в Шанхаї – найбільшому місті країни і великому світовому транспортному вузлі.

Деякі райони Пекіна також знову ввели деякі обмеження після дозволу столичним ресторанам знову відкритися для обідів в приміщенні на початку цього тижня.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, влада двох центральних районів наказала закрити бари, нічні клуби та Інтернет-кафе після того, як столиця повідомила про кластер інфекцій, пов’язаних з розважальними закладами.

Відверто кажучи, статистика Covid-19, яку демонструє Китай, не відповідає жорстким заходам по боротьбі з інфекцією. Судіть самі. За даними Національної комісії охорони здоров’я, в п’ятницю, 10 червня, Китай повідомив про 73 нові місцеві інфекції, в тому числі про вісім в Пекіні й 11 в Шанхаї.