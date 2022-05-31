Гострий стрес може мати згубні наслідки для боротьби з інфекцією, особливо Covid-19, і збільшує ймовірність смерті.

Це було підтверджено в ході дослідження, яке вперше продемонструвало, як певні області мозку контролюють клітинну імунну відповідь організму в умовах гострого стресу й зараження Covid-19 або грипом.

Зокрема, було доведено, що гострий стрес спонукає нейрони гіпоталамуса миттєво запускати великомасштабну міграцію лейкоцитів (імунних клітин або лейкоцитів) з лімфатичних вузлів в кров та кістковий мозок.

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Це послаблює імунну відповідь на такі віруси, як Covid-19 і грип, роблячи організм менш стійким до боротьби з інфекцією і піддаючи його більшому ризику ускладнень і смерті.

Це фундаментальне відкриття, що зв’язує мозок з імунною системою, дозволяє краще зрозуміти, як стрес впливає на реакцію організму на вірус і чому деякі люди можуть бути більш сприйнятливі до важких захворювань і гірших наслідків.

Дослідники вивчили групи мишей в стані розслаблення і стресу і проаналізували їхню імунну систему. Через кілька хвилин у мишей, які пережили гострий стрес, в імунній системі відбулися великі зміни в порівнянні з групою мишей, які перебували в розслабленому стані.

Потім вчені проаналізували, як миші в розслабленій і стресовій моделях відчувають себе при зараженні грипом і Covid-19. З’ясувалося, що миші в розслабленій групі відчували себе краще в порівнянні з групою в стані стресу, вони краще боролися з інфекцією і легше позбавлялися від вірусу.

Ця робота говорить нам, що стрес має серйозний вплив на нашу імунну систему та її здатність боротися з інфекціями. Це піднімає багато питань про те, як соціально-економічні фактори, спосіб життя і навколишнє середовище контролюють те, як наш організм може захистити себе від інфекції, відзначають вчені.