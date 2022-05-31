Острый стресс может иметь пагубные последствия для борьбы с инфекцией, особенно Covid-19, и увеличивает вероятность смерти.

Это было подтверждено в ходе исследования, которое впервые продемонстрировало, как определенные области мозга контролируют клеточный иммунный ответ организма в условиях острого стресса и заражения Covid-19 или гриппом.

В частности, было доказано, что острый стресс побуждает нейроны гипоталамуса мгновенно запускать крупномасштабную миграцию лейкоцитов (иммунных клеток или лейкоцитов) из лимфатических узлов в кровь и костный мозг.

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Это ослабляет иммунный ответ на такие вирусы, как Covid-19 и грипп, делая организм менее устойчивым к борьбе с инфекцией и подвергая его большему риску осложнений и смерти.

Это фундаментальное открытие, связывающее мозг с иммунной системой, позволяет лучше понять, как стресс влияет на реакцию организма на вирус и почему некоторые люди могут быть более восприимчивы к тяжелым заболеваниям и худшим последствиям.

Исследователи изучили группы мышей в состоянии расслабления и стресса и проанализировали их иммунную систему. Через несколько минут у мышей, переживших острый стресс, в иммунной системе произошли большие изменения по сравнению с группой мышей, находившихся в расслабленном состоянии.

Затем ученые проанализировали, как мыши в расслабленной и стрессовой моделях чувствуют себя при заражении гриппом и Covid-19. Выяснилось, что мыши в расслабленной группе чувствовали себя лучше по сравнению с группой в состоянии стресса, они лучше боролись с инфекцией и легче избавлялись от вируса.

Эта работа говорит нам, что стресс оказывает серьезное влияние на нашу иммунную систему и ее способность бороться с инфекциями. Это поднимает много вопросов о том, как социально-экономические факторы, образ жизни и окружающая среда контролируют то, как наш организм может защитить себя от инфекции, отмечают ученые.