Во время войны стресс стал обыденным для каждого украинца. Даже если люди выехали из опасных и горячих точек, даже за границу, они все равно находятся под влиянием стресса, случившегося с началом полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны. Кто больше, кто меньше, но так или иначе мы все переживаем за судьбу Украины, родных, друзей. И переживания эти у каждого свои.

И этот стресс усиливается как активными боевыми действиями, потоком информации о событиях, чередованием хороших и плохих новостей, волнением за родных и близких, так и отсутствием контроля над своей жизнью, растерянностью и неизвестностью, что ждет нас завтра, прямые травматические события, участниками или свидетелями которых мы все стали. Все это оказывает непосредственное влияние на наше психологическое и физиологическое здоровье.

Вся эта стрессовая действительность влияет на выработку кортизола – глюкокортикоидного стероидного гормона, производимого надпочечниками. Его так и называют – гормон стресса, поскольку производится в ответ на стресс.

Сейчас смотрят

Нельзя сказать, что этот гормон наносит вред организму. Он, прежде всего, выполняет много полезных задач в организме и регулирует важные функции. Но если он выделяется в избыточном количестве, то действует на организм как яд.

Как работает кортизол

У каждого человека есть так называемый орган-мишень, поражающийся в первую очередь. Чаще это органы желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Симптомы общего действия гиперпродуцирования кортизола:

головные боли разного характера

спазм сосудов или их расширение (как следствие, наблюдаем повышенное или пониженное артериальное давление)

снижение памяти, настроения, желаний и интересов

снижение или повышение аппетита

сонливость, вялость, агрессивность, снижение концентрации

боли в сердце («взбитое» сердцебиение, экстрасистолы – преждевременные дополнительные сокращения сердечной мышцы)

кожные проявления: бледность, зуд, жгучесть, заболевания кожи

проблемы зрения: снижение светового восприятия, жгучесть, мерцание

разрушение мышечной ткани: общая вялость, упадок сил, дрожь в руках и ногах, онемение

сухость во рту или повышенное слюноотделение

пищевод: грудки в горле, боли по ходу пищевода, рвота

органы дыхания: частое дыхание или недостаточно воздуха

кишечник: боли разного характера, урчание, вздутие, поносы и запоры

мочевой пузырь: частое мочеотделение или задержка мочи

повышение ломкости костей.

Чем мощнее характер и сила стрессовой ситуации для психической деятельности человека, тем больше кортизола выделяется в кровь. Постоянное выделение кортизола представляет большую угрозу для здоровья. Поэтому уровень кортизола нужно уменьшать, особенно сейчас, когда мы не по своей воле находимся в вынужденном напряжении и негативе.

Как уменьшить негатив гормона стресса

Для оптимизации химических процессов в теле нужны, прежде всего, волевые усилия:

минимизировать негативный и эмоционально тяжелый информационный поток

следить за своим сном ( не менее 7-8 часов, за 4 часа до сна не смотрите новости)

рационально и здорово питаться

соблюдать водный баланс

выделять время на спорт или индивидуальные умеренные тренировки каждый день.

Физическая активность – это важно. Почему? Именно физические нагрузки помогают перерабатывать большое количество кортизола. Именно это определяет и формирует качество вашей жизни. Итак, ваше здоровье в ваших руках.

Во время войны важно не оставаться наедине со своими эмоциями и страхами. Поэтому задачей психологической помощи от благотворительного фонда Запор является поддержка, несмотря ни на что.

Горячая линия по номеру 0 800 4000 23 работает:

бесплатно и круглосуточно

по всей территории Украины

из всех мобильных операторов

для звонков из-за границы +38 050 493 03 07

Обращаться можно с любой проблемой, в частности:

если у вас тревожность

вы чувствуете хроническую усталость

у вас есть проблемы со сном

вы чувствуете, что больше не справляетесь

случаются панические атаки

вам трудно адаптироваться к новым условиям

вам сложно пережить потери в вашей жизни.

Команда из 20 кризисных психологов гарантирует:

конфиденциальность

анонимность

профессионализм

тактичность

Рассказать о бесплатной психологической поддержке благотворительного фонда Залог родным и близким, всем нуждающимся – уже помощь ближнему.