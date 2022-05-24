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Гормон стресса: как снизить его уровень во время войны

24 мая 2022, 14:30
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
стресс
Источник: Depositphotos

Во время войны стресс стал обыденным для каждого украинца. Даже если люди выехали из опасных и горячих точек, даже за границу, они все равно находятся под влиянием стресса, случившегося с началом полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны. Кто больше, кто меньше, но так или иначе мы все переживаем за судьбу Украины, родных, друзей. И переживания эти у каждого свои.

И этот стресс усиливается как активными боевыми действиями, потоком информации о событиях, чередованием хороших и плохих новостей, волнением за родных и близких, так и отсутствием контроля над своей жизнью, растерянностью и неизвестностью, что ждет нас завтра, прямые травматические события, участниками или свидетелями которых мы все стали. Все это оказывает непосредственное влияние на наше психологическое и физиологическое здоровье.

Вся эта стрессовая действительность влияет на выработку кортизола – глюкокортикоидного стероидного гормона, производимого надпочечниками. Его так и называют – гормон стресса, поскольку производится в ответ на стресс.

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Нельзя сказать, что этот гормон наносит вред организму. Он, прежде всего, выполняет много полезных задач в организме и регулирует важные функции. Но если он выделяется в избыточном количестве, то действует на организм как яд.

Как работает кортизол

У каждого человека есть так называемый орган-мишень, поражающийся в первую очередь. Чаще это органы желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Симптомы общего действия гиперпродуцирования кортизола:

  • головные боли разного характера
  • спазм сосудов или их расширение (как следствие, наблюдаем повышенное или пониженное артериальное давление)
  • снижение памяти, настроения, желаний и интересов
  • снижение или повышение аппетита
  • сонливость, вялость, агрессивность, снижение концентрации
  • боли в сердце («взбитое» сердцебиение, экстрасистолы – преждевременные дополнительные сокращения сердечной мышцы)
  • кожные проявления: бледность, зуд, жгучесть, заболевания кожи
  • проблемы зрения: снижение светового восприятия, жгучесть, мерцание
  • разрушение мышечной ткани: общая вялость, упадок сил, дрожь в руках и ногах, онемение
  • сухость во рту или повышенное слюноотделение
  • пищевод: грудки в горле, боли по ходу пищевода, рвота
  • органы дыхания: частое дыхание или недостаточно воздуха
  • кишечник: боли разного характера, урчание, вздутие, поносы и запоры
  • мочевой пузырь: частое мочеотделение или задержка мочи
  • повышение ломкости костей.

Чем мощнее характер и сила стрессовой ситуации для психической деятельности человека, тем больше кортизола выделяется в кровь. Постоянное выделение кортизола представляет большую угрозу для здоровья. Поэтому уровень кортизола нужно уменьшать, особенно сейчас, когда мы не по своей воле находимся в вынужденном напряжении и негативе.

Как уменьшить негатив гормона стресса

Для оптимизации химических процессов в теле нужны, прежде всего, волевые усилия:

  • минимизировать негативный и эмоционально тяжелый информационный поток
  • следить за своим сном ( не менее 7-8 часов, за 4 часа до сна не смотрите новости)
  • рационально и здорово питаться
  • соблюдать водный баланс
  • выделять время на спорт или индивидуальные умеренные тренировки каждый день.

Физическая активность – это важно. Почему? Именно физические нагрузки помогают перерабатывать большое количество кортизола. Именно это определяет и формирует качество вашей жизни. Итак, ваше здоровье в ваших руках.

Во время войны важно не оставаться наедине со своими эмоциями и страхами. Поэтому задачей психологической помощи от благотворительного фонда Запор является поддержка, несмотря ни на что.

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Обращаться можно с любой проблемой, в частности:

  • если у вас тревожность
  • вы чувствуете хроническую усталость
  • у вас есть проблемы со сном
  • вы чувствуете, что больше не справляетесь
  • случаются панические атаки
  • вам трудно адаптироваться к новым условиям
  • вам сложно пережить потери в вашей жизни.

Команда из 20 кризисных психологов гарантирует:

  • конфиденциальность
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  • тактичность
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