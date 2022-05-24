Під час війни стрес став буденним для кожного українця. Навіть, якщо люди виїхали з небезпечних та гарячих точок, навіть за кордон, вони все одно знаходяться під впливом стресу, що стався з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої країни. Хтось більше, хтось менше, але так чи інакше ми всі переживаємо за долю України, рідних, друзів. І переживання ці у кожного свої.

І цей стрес підсилюється як активними бойовими діями, потоком інформації про події, чергуванням добрих та поганих новин, хвилюванням за рідних та близьких, так і відсутністю контролю над своїм життям, розгубленістю і невідомістю, що чекає на нас завтра, прямі травматичні події, учасниками чи свідками яких всі ми стали. Все це безпосередньо впливає на наше психологічне та фізіологічне здоров‘я.

Вся ця стресова дійсність впливає на вироблення кортизолу – глюкокортикоїдного стероїдного гормону, що виробляється наднирниками. Його так і називають – гормон стресу, оскільки виробляється у відповідь на стрес.

Зараз дивляться

Не можна сказати, що цей гормон завдає шкоду організму. Він насамперед виконує багато корисних завдань в організмі та регулює важливі функції. Та якщо він виділяється у надмірній кількості, то діє на організм, як отрута.

Як працює кортизол

У кожної людини є так званий орган-мішень, який вражається в першу чергу. Найчастіше це органи шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи.

Симптоми загальної дії гіперпродукування кортизолу:

головні болі різного характеру

спазм судин або їхнє розширення (як наслідок, спостерігаємо підвищений або знижений артеріальний тиск)

зниження пам‘яті, настрою, бажань та інтересів

зниження або підвищення апетиту

сонливість, млявість, агресивність, зниження концентрації

болі у серці («збите» серцебиття, екстрасистоли – передчасні додаткові скорочення серцевого м’яза)

шкірні прояви: блідість, свербіння, пекучість, захворювання шкіри

проблеми зору: зниження колірного сприйняття, пекучість, мерехтіння

руйнування м‘язової тканини: загальна в‘ялість, занепад сил, тремтіння в руках та ногах, оніміння

сухість в роті або підвищене слиновиділення

стравохід: грудки в горлі, болі по ходу стравоходу, блювання

органи дихання: часте дихання або недостатньо повітря

кишечник: болі різного характеру, урчання, здуття, поноси та запори

сечовий міхур: часте сечовиділення або затримка сечі

підвищення ламкості кісток.

Що потужніший характер та сила стресової ситуації для психічної діяльності людини, тим більше кортизолу виділяється в кров. Постійне виділення кортизолу має велику загрозу для здоров’я. Тому рівень кортизолу потрібно зменшувати, особливо зараз, коли усі ми не по своїй волі знаходимось у вимушеній напрузі та негативі.

Як зменшити негатив гормону стресу

Для оптимізації хімічних процесів в тілі потрібні, найперше, вольові зусилля:

мінімізувати негативний та емоційно важкий інформаційний потік

слідкувати за своїм сном ( не менше 7-8 годин, за 4 години до сну не дивіться новини)

раціонально та здорово харчуватися

дотримуватися водний баланс

виділяти час на спорт або індивідуальні помірні тренування кожного дня.

Фізична активність – це важливо. Чому? Саме фізичні навантаження допомагають переробляти велику кількість кортизолу. І саме це визначає та формує якість вашого життя. Отже, ваше здоров‘я у ваших руках.

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