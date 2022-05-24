В Україні потрібно створити ефективну службу психологічної допомоги тим, хто пережив війну. З такою ініціативою на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я виступила перша леді України Олена Зеленська.

Про це повідомила пресслужба президента України.

Олена Зеленська, зокрема, зазначила, що наслідки війни, яку розв’язала РФ на території нашої країни, на жаль, залишаться на роки і десятиліття.

Зараз дивляться

– Тому наразі виникла ще одна задача – битва за ментальне здоров’я українських громадян. Давайте використовувати цей період як можливість інтегрувати психологічну підтримку в усі сфери нашого мирного життя, – звернулася Зеленська до учасників асамблеї.

Повідомляється, що офіс першої леді спільними зусиллями з представниками Кабміну і міжнародними партнерами вже зараз має намір запустити загальнонаціональну ініціативу щодо зміцнення психічного здоров’я й психосоціальної підтримки українців.

Як зазначила перша леді, за основу буде взято найкращий досвід у цій галузі, який спиратиметься на авторитетну експертну підтримку визнаних фахівців з психологічної допомоги у світі.