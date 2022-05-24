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Психология

Инициатива первой леди: создать в Украине эффективную службу психологической помощи для тех, кто пережил войну

24 мая 2022, 10:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
зеленська
Источник: Depositphotos

В Украине нужно создать эффективную службу психологической помощи тем, кто пережил войну. С такой инициативой на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выступила первая леди Украины Елена Зеленская.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Елена Зеленская, в частности, отметила, что последствия войны, которую развязала РФ на территории нашей страны, к сожалению, останутся на годы и десятилетия.

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— Поэтому в настоящее время возникла еще одна задача – битва за ментальное здоровье украинских граждан. Давайте использовать этот период как возможность интегрировать психологическую поддержку во все сферы нашей мирной жизни, — обратилась Зеленская к участникам ассамблеи.

Сообщается, что офис первой леди совместными усилиями с представителями Кабмина и международными партнерами уже сейчас намерен запустить общенациональную инициативу по укреплению психического здоровья и психосоциальной поддержки украинцев.

Как отметила первая леди, за основу будет взят лучший опыт в этой области, который будет опираться на авторитетную экспертную поддержку признанных специалистов по психологической помощи в мире.

Источник
Офис президента
Теги
Війна в Україні, Елена Зеленская, психічні розлади
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