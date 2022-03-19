В Украине есть такие люди, у кого в эти страшные времена сразу две войны. Одна – разрушающая их дома и города. Другая – личная, с болезнью.

– Представьте: это вдвое труднее, – написала на своей странице в Facebook Елена Зеленская. – Именно такие два фронта сейчас у деток с онкологией. Но мы, взрослые, можем помочь. Мы можем эвакуировать их из одной войны и помочь выиграть другую.

Еще 42 ребенка (всего уже более 200) с онкодиагнозами удалось переправить на лечение за границу.

Как и в предыдущих рейсах жизни, они сначала прибыли во Львов, в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

Затем – в сопровождении близких и медиков – в Польшу. А там маленьких пациентов при поддержке международного онкологического сообщества распределяют на постоянное лечение в разные страны Европы.

Елена Зеленская выразила благодарность всем причастным к этому делу: отдельным людям, представителям власти и благотворительным фондам.

Она пожелала маленьким победителям удачи в своей личной войне. А взрослые одержат для них победу в другой.

Источник: Елена Зеленская