В Украине есть такие люди, у кого в эти страшные времена сразу две войны. Одна – разрушающая их дома и города. Другая – личная, с болезнью.
– Представьте: это вдвое труднее, – написала на своей странице в Facebook Елена Зеленская. – Именно такие два фронта сейчас у деток с онкологией. Но мы, взрослые, можем помочь. Мы можем эвакуировать их из одной войны и помочь выиграть другую.
Еще 42 ребенка (всего уже более 200) с онкодиагнозами удалось переправить на лечение за границу.
Как и в предыдущих рейсах жизни, они сначала прибыли во Львов, в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.
Затем – в сопровождении близких и медиков – в Польшу. А там маленьких пациентов при поддержке международного онкологического сообщества распределяют на постоянное лечение в разные страны Европы.
Елена Зеленская выразила благодарность всем причастным к этому делу: отдельным людям, представителям власти и благотворительным фондам.
Она пожелала маленьким победителям удачи в своей личной войне. А взрослые одержат для них победу в другой.
Источник: Елена Зеленская