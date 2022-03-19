В Україні є такі люди, у кого в ці страшні часи одразу дві війни. Одна – та, що руйнує їхні домівки й міста. Інша – особиста, з хворобою.

– Уявіть: це вдвічі важче, – написала на своїй сторінці у Facebook Олена Зеленська. – Саме такі два фронти нині в діток з онкологією. Але ми, дорослі, дещо можемо. Ми можемо евакуювати їх з однієї війни та допомогти виграти іншу.

Ще 42 дитини (всього вже понад 200) з онкодіагнозами вдалося переправити на лікування за кордон.

Як і в попередніх рейсах життя, спочатку вони прибули до Львова, у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

Потім – у супроводі близьких і медиків – до Польщі. А вже там маленьких пацієнтів за підтримки міжнародної онкологічної спільноти розподіляють на постійне лікування в різні країни Європи.

Олена Зеленська висловила слова подяки всім причетним до цієї справи: окремим людям, представникам влади та благодійникам.

Вона побажала маленьким переможцям успіху у своїй особистій війні. А дорослі здобудуть для них перемогу в іншій.

Джерело: Олена Зеленська