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Близько двохсот онкохворих дітей вдалося вивезти з України на лікування – Зеленська

19 Березня 2022, 17:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ребенок онко
Джерело: Depositphotos

В Україні є такі люди, у кого в ці страшні часи одразу дві війни. Одна – та, що руйнує їхні домівки й міста. Інша – особиста, з хворобою.

 – Уявіть: це вдвічі важче, – написала на своїй сторінці у Facebook Олена Зеленська. – Саме такі два фронти нині в діток з онкологією. Але ми, дорослі, дещо можемо. Ми можемо евакуювати їх з однієї війни та допомогти виграти іншу.

Ще 42 дитини (всього вже понад 200) з онкодіагнозами вдалося переправити на лікування за кордон.

Як і в попередніх рейсах життя, спочатку вони прибули до Львова, у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

Потім – у супроводі близьких і медиків – до Польщі. А вже там маленьких пацієнтів за підтримки міжнародної онкологічної спільноти розподіляють на постійне лікування в різні країни Європи.

Олена Зеленська висловила слова подяки всім причетним до цієї справи: окремим людям, представникам влади та благодійникам.

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Вона побажала маленьким переможцям успіху у своїй особистій війні. А дорослі здобудуть для них перемогу в іншій.

Джерело: Олена Зеленська

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