Власти Шанхая ввели новые ограничения для жителей нескольких городских районов по итогам массового тестирования на коронавирусную инфекцию. Китай призвал непоколебимо придерживаться своей строгой стратегии нулевого Covid-19.

Сообщается, что в районах, в которых введены некоторые ограничения, проживает более 8 млн человек.

Массовое тестирование проводилось менее чем через две недели после того, как Шанхай начал выходить из изнурительной изоляции, отмеченной нехваткой продовольствия и разрозненными протестами.

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Объявление о массовом тестировании вызвало опасения среди усталых жителей Шанхая.

— У меня зловещее предчувствие, — написал один из пользователей китайской социальной сети Weibo.

Другой написал, что начали ставить заборы, разделяющие их жилой район на две большие территории, добавив, что он видел паническую скупку риса и масла в соседнем супермаркете.

Эксперты прогнозируют, что Китаю будет сложно достичь своего целевого показателя экономического роста на уровнее около 5,5% в этом году, поскольку блокировка из-за вируса приводит к остановке бизнеса и перебоям в цепочках поставок.

Всемирный банк резко снизил прогноз роста Китая на 2022 год до 4,3%, предупредив на этой неделе, что сбои в связи с Covid-19 могут еще больше замедлить восстановление экономики.

Ударные волны политики Китая по борьбе с Covid-19 затронули и мировую экономику, особенно после введения карантина в Шанхае — крупнейшем городе страны и крупном мировом транспортном узле.

Некоторые районы Пекина также вновь ввели некоторые ограничения после разрешения столичным ресторанам вновь открыться для обедов в помещении в начале этой недели.

По сообщениям местных СМИ, власти двух центральных районов приказали закрыть бары, ночные клубы и интернет-кафе после того, как столица сообщила о кластере инфекций, связанных с развлекательными заведениями.

Откровенно говоря, статистика Covid-19, которую демонстрирует Китай, не соответствует жестким мерам по борьбе с инфекцией. Судите сами. По данным Национальной комиссии здравоохранения, в пятницу, 10 июня, Китай сообщил о 73 новых местных инфекциях, в том числе о восьми в Пекине и 11 в Шанхае.