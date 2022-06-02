Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила под сомнение заявления Северной Кореи о прогрессе в борьбе со вспышкой Covid-19. По мнению экспертов ВОЗ, ситуация в стране ухудшается, а не улучшается на фоне отсутствия независимых данных.

Сообщается, что государственные СМИ Северной Кореи заявили, что волна Covid-19 утихла после того, как около двух недель назад ежедневное число людей с лихорадкой превысило 390 тыс. человек.

Пхеньян никогда напрямую не подтверждал, сколько людей дали положительный результат на вирус, но эксперты подозревают занижение данных в цифрах, опубликованных в контролируемых правительством СМИ, что затрудняет оценку масштабов ситуации.

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Государственное Центральное информационное агентство Кореи (KCNA) сообщило утром в четверг, 2 июня, о 96 600 новых случаях за 24 часа, что в общей сложности составляет 3,8 млн случаев с конца апреля. О новых смертях не сообщалось, но по состоянию на конец прошлой недели погибло 69 человек.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что это был третий подряд ежедневный показатель ниже 100 тыс., по сравнению с 390 тыс. ежедневных случаев в середине мая.

Несмотря на наличие одной из худших систем здравоохранения в мире, KCNA сообщило в четверг, что более 95% заболевших выздоровели. И этом на фоне того, что Северная Корея отказалась от прививок, предложенных ВОЗ, и не вакцинировала никого из примерно 25 млн человек.