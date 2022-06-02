Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) поставила під сумнів заяви Північної Кореї про прогрес у боротьбі зі спалахом Covid-19. На думку експертів ВООЗ, ситуація в країні погіршується, а не поліпшується на тлі відсутності незалежних даних.

Повідомляється, що державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що хвиля Covid-19 вщухла після того, як близько двох тижнів тому щоденне число людей з лихоманкою перевищило 390 тис. осіб.

Пхеньян ніколи безпосередньо не підтверджував, скільки людей дали позитивний результат на вірус, але експерти підозрюють заниження даних в цифрах, опублікованих в контрольованих урядом ЗМІ, що ускладнює оцінку масштабів ситуації.

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Державне центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA) повідомило вранці в четвер, 2 червня, про 96 600 нових випадків за 24 години, що в цілому становить 3,8 млн випадків з кінця квітня. Про нові смерті не повідомлялося, але станом на кінець минулого тижня загинуло 69 осіб.

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило, що це був третій поспіль щоденний показник нижче 100 тис., в порівнянні з 390 тис. щоденних випадків в середині травня.

Незважаючи на наявність однієї з найгірших систем охорони здоров’я в світі, KCNA повідомило в четвер, що більше 95% хворих одужали. І це на тлі того, що Північна Корея відмовилася від щеплень, запропонованих ВООЗ, і не вакцинувала нікого з приблизно 25 млн осіб.