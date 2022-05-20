Влада Північної Кореї намагається боротися з коронавірусною інфекцією, що охопила країну, традиційними протигрипозними засобами.

Справа в тому, що ще на початку 2020 року Північна Корея закрила свої кордони в спробі захистити себе від пандемії Covid-19. А разом з тим, як з’ясувалося, і від доступу до ефективних противірусних препаратів.

Влада країни досі відмовляється приймати медичну допомогу від інших країн. А державні ЗМІ широко рекомендують різні традиційні методи лікування Covid-19, який тут вважають за краще називати лихоманкою. Але проблема в тому, що ці методи не є ліками від самого вірусу.

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Традиційні методи лікування в Північній Кореї

Гарячі напої, як-от імбирний чай або чай із жимолості, напій з листя верби. Нібито це допоможе пом’якшити деякі симптоми Covid-19: біль у горлі або кашель.

Солона вода. ЗМІ взяли інтерв’ю у пари, яка рекомендувала полоскати горло солоною водою вранці та ввечері. У підсумку в Пхеньян були відправлені тисячі тонн солі для виготовлення “антисептичного розчину”.

Деякі дослідження дійсно припускають, що полоскання горла і носа солоною водою бореться з вірусами, що викликають застуду. Але мало доказів того, що вони сповільнюють поширення Covid-19.

Але справа в тому, що коронавірусною інфекцією в основному заражаються при вдиханні крихітних крапель у повітрі через ніс, а також через рот, тому полоскання горла атакує тільки одну точку входу.

І щойно вірус проник в організм, він розмножується і поширюється глибоко в органи, куди не може проникнути ніяке полоскання.

Знеболювальні та антибіотики. Державне телебачення рекомендувало пацієнтам використовувати знеболювальні, як-от ібупрофен, а також азитроміцин та інші антибіотики.

При цьому відомо, що ібупрофен (і парацетамол) можуть знизити температуру і полегшити такі симптоми, як головний біль або біль у горлі. Але вони не очистять від вірусу і не допоможуть запобігти його розвитку.

Антибіотики ж призначені для лікування бактеріальних інфекцій, а проти вірусів вони безсилі.

Дослідження антибіотика азитроміцину показало, що він практично не впливає на симптоми Covid-19, ймовірність госпіталізації або смерті.