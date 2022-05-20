Власти Северной Кореи пытаются бороться с охватившей страну коронавирусной инфекцией традиционными противогриппозными средствами.

Дело в том, что еще в начале 2020 года Северная Корея закрыла свои границы в попытке оградить себя от пандемии Covid-19. А вместе с тем, как выяснилось, и от доступа к эффективным противовирусным препаратам.

Власти страны до сих пор отказываются принимать медицинскую помощь от других стран. А государственные СМИ широко рекомендуют различные традиционные методы лечения Covid-19, который здесь предпочитают называть лихорадкой. Но проблема в том, что эти методы не являются лекарством от самого вируса.

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Традиционные методы лечения в Северной Корее

Горячие напитки, такие как имбирный или жимолостный чай, напиток из листьев ивы. Якобы это поможет смягчить некоторые симптомы Covid-19: боль в горле или кашель.

Соленая вода. СМИ взяли интервью у пары, которая рекомендовала полоскать горло соленой водой утром и вечером. В итоге в Пхеньян были отправлены ​​тысячи тонн соли для изготовления “антисептического раствора”.

Некоторые исследования действительно предполагают, что полоскание горла и носа соленой водой борются с вирусами, вызывающими простуду. Но мало доказательств того, что они замедляют распространение Covid-19.

Но все дело в том, что коронавирусной инфекцией в основном заражаются при вдыхании крошечных капель в воздухе через нос, а также через рот, поэтому полоскание горла атакует только одну точку входа.

И как только вирус проник в организм, он размножается и распространяется глубоко в органы, куда не может проникнуть никакое полоскание.

Обезболивающие и антибиотики. Государственное телевидение рекомендовало пациентам использовать обезболивающие, такие как ибупрофен, а также азитромицин и другие антибиотики.

При этом известно, что ибупрофен (и парацетамол) могут снизить температуру и облегчить такие симптомы, как головная боль или боль в горле. Но они не очистят от вируса и не предотвратят его развитие.

Антибиотики же предназначены для лечения бактериальных инфекций, а против вирусов они бессильны.

Исследование антибиотика азитромицина показало, что он практически не влияет на симптомы Covid-19, вероятность госпитализации или смерти.