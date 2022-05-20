Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали детям в возрасте от 5 до 11 лет третью дозу вакцины против Covid-19. Цель — повышение детского иммунитета на фоне роста количества заболеваний и госпитализаций во многих районах Соединенных Штатов.

— Вакцинация первичной серией среди этой возрастной группы отстает от других возрастных групп, что делает их уязвимыми к серьезным заболеваниям, — сказала директор CDC Рошель Валенски.

Она отметила, что в этой возрастной группе уже введено более 18 млн доз, что эти вакцины безопасны и что нужно продолжать увеличивать число защищенных детей.

Директор CDC также заявила, что Центр усиливает свою рекомендацию о том, что люди в возрасте 50 лет и старше должны получить вторую бустерную дозу (в большинстве случаев четвертую прививку), чтобы считаться прошедшими вакцинацию против коронавируса.

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Рошель Валенски добавила, что люди с ослабленным иммунитетом в возрасте 12 лет и старше также должны получить вторую ревакцинацию.

Между тем, как отмечают эксперты, восприятие Covid-вакцины со стороны родителей очень низкое, и неясно, сколько из них примут повторные прививки для своих детей.

Согласно данным, опубликованным CDC, менее 30% детей в возрасте от 5 до 11 лет были полностью вакцинированы, и около 36% получили хотя бы одну дозу.

Напомним, что на этой неделе число новых случаев заражения по всей стране приблизилось к 100 тыс. Вызывает опасения, что в США может произойти новый всплеск Covid-19, поскольку люди планируют собраться на выходные, посвященные Дню памяти.