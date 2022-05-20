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Вакцинація

На тлі нового сплеску Covid-19: у США офіційно рекомендована ревакцинація дітей від 5 до 11 років

20 Травня 2022, 10:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендували дітям віком від 5 до 11 років третю дозу вакцини проти Covid-19. Мета – підвищення дитячого імунітету на тлі зростання кількості захворювань і госпіталізацій у багатьох районах Сполучених Штатів.

– Вакцинація первинною серією серед цієї вікової групи відстає від інших вікових груп, що робить їх вразливими до серйозних захворювань, – сказала директор CDC Рошель Валенскі.

Вона зазначила, що в цій віковій групі вже введено понад 18 млн доз, що ці вакцини безпечні і що потрібно продовжувати збільшувати кількість захищених дітей.

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Директор CDC також заявила, що Центр посилює свою рекомендацію про те, що люди віком 50 років і старше мають отримати другу бустерну дозу (у більшості випадків четверте щеплення), щоб вважатися такими, що пройшли вакцинацію проти коронавірусу.

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Рошель Валенскі додала, що люди з ослабленим імунітетом віком 12 років і старше також мають отримати другу ревакцинацію.

Між тим, як відзначають експерти, сприйняття Covid-вакцини з боку батьків дуже низьке, і не зрозуміло, скільки з них зроблять  повторні щеплення для своїх дітей.

Згідно з даними, опублікованими CDC, менше 30% дітей віком від 5 до 11 років були повністю вакциновані і близько 36% отримали хоча б одну дозу.

Нагадаємо, що цього тижня число нових випадків зараження по всій країні наблизилося до 100 тис. Викликає побоювання, що в США може відбутися новий сплеск Covid-19, оскільки люди планують зібратися на вихідні, присвячені Дню пам’яті.

Джерело
The Washington Post
Теги
Вакцинація, Коронавірус Covid-19, США
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