О текущей эпидемической ситуации в Украине во время брифинга в Укринформе рассказал глава профильного Комитета ВР Михаил Радуцкий.

— На сегодня мы фиксируем не менее 4 тыс. случаев Covid-19 в неделю. Поскольку Омикрон проходит немного легче, нет значительного количества госпитализаций. Но все равно у нас госпитализированных 1,5 тыс. человек с осложнениями. Активных случаев – примерно 29 тыс., — сообщил народный депутат.

По его словам, снижение количества зарегистрированных случаев Covid-19 связано с тем, что из-за войны и при более легких симптомах заболевания люди не идут сдавать ПЦР-тесты.

Также он отметил, что до войны в неделю проводилось до 100 тыс. вакцинаций против Covid-19, в настоящее время — около 50 тыс.

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— Это тоже дает эффект того, что коронавирус в Украине не сильно распространяется, — сказал Михаил Радуцкий.

По его словам, Covid-19 заметно ослабел. Это видно на примере ряда европейских стран. В той же Германии отменяются все ограничения на посещение страны, связанные с Covid-19, который, видимо, станет обычной сезонной простудой.

Что же касается распространения в мире вируса обезьяньей оспы, здесь Михаил Радуцкий привел данные ВОЗ, согласно которым обезьянья оспа не приведет в мире к новой пандемии.

— Эта болезнь не передается так быстро и легко как Covid-19. Чтобы заразиться оспой обезьян от другого человека, должен быть бытовой контакт. Поскольку обезьяна оспа не такая угрожающая, ВОЗ считает, что в такой вакцинальной кампании, как от Covid-19 нет необходимости, — сказал народный депутат.

В то же время, он отметил, что рано или поздно эта болезнь все-таки может появиться в Украине, поскольку многие украинцев уже возвращаются из стран, где это заболевание фиксировалось.