О том, как работает система здравоохранения Украины сегодня, спустя почти 100 дней после начала войны, в ходе брифинга в информагентстве Укринформ рассказал председатель профильного Комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

По его словам, на сегодняшний день 627 медучреждений повреждены, более 100 уже не подлежат восстановлению. Также полностью разрушены 27 аптек, 396 получили повреждения.

— Самое страшное то, что на сегодняшний день погибли 11 медицинских работников, при чем они погибли не от ранений, они были просто убиты. 46 медицинских работников ранены, — сообщил народный депутат.

Более оптимистичная ситуация с обеспечением лечебных учреждений Украины медицинским персоналом.

Сейчас смотрят

По словам Михаила Радуцкого, ожидаемого кадрового дефицита медиков, в связи с тем, что многие из них уехали за пределы Украины, спасаясь от войны, сегодня не наблюдается.

Как сообщил народный депутат, их места в больницах, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, занимают переселенцы-медики из временно оккупированных восточных и южных регионов, а также из районов, где идут сегодня активные боевые действия.

Кроме того, по словам главы Комитета ВР, сегодня наблюдается очередь из медработников, приехавших работать в Украину на волонтерских условиях из-за рубежа.

— В первые две недели войны таких добровольцев насчитывалось порядка 5 тыс. Люди приезжают постоянно. Оперируют, лечат. Те, у кого нет медицинского образования идут в санитары, – отметил Радуцкий.

Что же касается вопроса обеспеченности лекарственными препаратами, то, по словам народного депутата, в первые дни система здравоохранения испытала настоящий шок в этом отношении.

Прежде всего, потому что были в одночасье разрушены довольно качественные логистические центры и цепочки по поставкам лекарств.

— На сегодня ситуация более менее стабилизирована во многом благодаря гуманитарной помощи наших международных партнеров и эвакуации ряда фармацевтических мощностей в относительно более безопасные западные области, — сообщил Михаил Радуцкий.

По его словам, по некоторым категориям лекарств Украина испытывает дефицит, который возник после того, как в первые дни войны были уничтожены или повреждены в результате обстрелов некоторые фармпроизводства.

Например, в фармкомпании Фармак был разгромлен склад готовой продукции и склад сырья, из которого она изготовлялась. Сейчас технологические линии постепенно восстанавливаются, в том числе и благодаря целевому кредиту Европейского банка реконструкции и развития.

Также из-за непрерывных обстрелов стала невозможной и работа Харьковской фармацевтической компании Здоровье, которая производила крайне важные, а в период войны особенно, препараты для анестезии.

На сегодня, благодаря совместным усилиям Минздрава и Львовской ОВА, производство обезболивающих на этой предприятии частично запущено в более безопасном регионе.