Про те, як працює система охорони здоров’я України сьогодні, через майже 100 днів після початку війни, в ході брифінгу в інформагентстві Укрінформ розповів голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

За його словами, на сьогоднішній день 627 медустанов пошкоджені, більше 100 вже не підлягають відновленню. Також повністю зруйновано 27 аптек, 396 отримали пошкодження.

– Найстрашніше те, що на сьогоднішній день загинули 11 медичних працівників, при чому вони загинули не від поранень, вони були просто вбиті. 46 медичних працівників поранені, – повідомив народний депутат.

Більш оптимістична ситуація із забезпеченням лікувальних закладів України медичним персоналом.

Зараз дивляться

За словами Михайла Радуцького, очікуваного кадрового дефіциту медиків, у зв’язку з тим, що багато хто з них виїхали за межі України, рятуючись від війни, сьогодні не спостерігається.

Як повідомив народний депутат, їхны місця в лікарнях, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, займають переселенці-медики з тимчасово окупованих східних і південних регіонів, а також з районів, де йдуть сьогодні активні бойові дії.

Крім того, за словами Голови Комітету ВР, сьогодні спостерігається черга з медпрацівників, які приїхали працювати в Україну на волонтерських умовах з-за кордону.

– У перші два тижні війни таких добровольців налічувалося близько 5 тис. осіб. Люди приїжджають постійно. Оперують, лікують. Ті, у кого немає медичної освіти, йдуть в санітари – – зазначив Радуцький.

Що ж стосується питання забезпеченості лікарськими препаратами, то, за словами народного депутата, в перші дні система охорони здоров’я зазнала справжній шок в цьому відношенні.

Перш за все, тому що були відразу зруйновані досить якісні логістичні центри й ланцюжки з постачання ліків.

– На сьогодні ситуація більш менш стабілізована багато в чому завдяки гуманітарній допомозі наших міжнародних партнерів та евакуації низки фармацевтичних потужностей у відносно безпечніші західні області, – повідомив Михайло Радуцький.

За його словами, за деякими категоріями ліків Україна відчуває дефіцит, який виник після того, як в перші дні війни були знищені або пошкоджені в результаті обстрілів деякі фармвиробництва.

Наприклад, у фармкомпанії Фармак був розгромлений склад готової продукції і склад сировини, з якого вона виготовлялася. Зараз технологічні лінії поступово відновлюються, в тому числі і завдяки цільовому кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Також через безперервні обстріли стала неможливою і робота Харківської фармацевтичної компанії Здоров’я, яка виробляла вкрай важливі, а в період війни особливо, препарати для анестезії.

На сьогодні, завдяки спільним зусиллям МОЗ та Львівської ОВА, виробництво знеболюючих на цьому підприємстві частково запущено в більш безпечному регіоні.