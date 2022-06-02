Про поточну епідемічну ситуацію в Україні під час брифінгу в Укрінформі розповів голова профільного Комітету ВР Михайло Радуцький.

– На сьогодні ми фіксуємо не менше 4 тис. випадків Covid-19 на тиждень. Оскільки Омікрон проходить трохи легше, немає значної кількості госпіталізацій. Але все одно у нас госпіталізованих 1,5 тис. осіб з ускладненнями. Активних випадків – приблизно 29 тис., – повідомив народний депутат.

За його словами, зниження кількості зареєстрованих випадків Covid-19 пов’язано з тим, що через війну й при більш легких симптомах захворювання люди не йдуть здавати ПЛР-тести.

Також він зазначив, що до війни в тиждень проводилося до 100 тис. вакцинацій проти Covid-19, наразі – близько 50 тис.

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– Це теж дає ефект того, що коронавірус в Україні не сильно поширюється, – сказав Михайло Радуцький.

За його словами, Covid-19 помітно ослаб. Це видно на прикладі низки європейських країн. У тій же Німеччині скасовуються всі обмеження на відвідування країни, пов’язані з Covid-19, який, мабуть, стане звичайною сезонною застудою.

Що ж стосується поширення в світі вірусу мавпячої віспи, тут Михайло Радуцький навів дані ВООЗ, згідно з якими мавпяча віспа не приведе в світі до нової пандемії.

– Ця хвороба не передається так швидко й легко як Covid-19. Щоб заразитися віспою мавп від іншої людини, повинен бути побутовий контакт. Оскільки Мавпа віспа не така загрозлива, ВООЗ вважає, що в такій вакцинальній кампанії, як від Covid-19 немає необхідності, – сказав народний депутат.

У той же час, він зазначив, що рано чи пізно ця хвороба все-таки може з’явитися в Україні, оскільки багато українців вже повертаються з країн, де це захворювання фіксувалося.