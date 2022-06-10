Последнее расследование Всемирной организации здравоохранения относительно причин и происхождения пандемии Covid-19 не принесло результатов. Причина – отсутствие данных из Китая.

ВОЗ расценивает нежелание сотрудничать как еще один удар со стороны Пекина по многолетним усилиям ученых и эпидемиологов узнать наконец, как началась пандемия.

В своем отчете эксперты организации сообщают, что согласно полученным данным, новый коронавирус, который вызывает Covid-19, скорее всего, происходит от животных, а точнее — от летучих мышей.

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Однако из-за отсутствующих данных, особенно из Китая, где первые случаи были зарегистрированы в декабре 2019 года, невозможно точно определить, как вирусом впервые инфицировался человек.

Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дважды посылал запрос китайскому правительству в феврале этого года с просьбой предоставить дополнительную информацию. В организации признали, что Китай тогда предоставил данные в ответ на запрос, но лишь частично.

Истоки пандемии, унесшей жизни не менее 15 млн человек, политизированы, пишет издание. Именно поэтому важно установить, что произошло, чтобы предотвратить подобные вспышки в будущем.

Источник: CTV News