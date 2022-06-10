Як заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, їхнє останнє розслідування щодо причин й походження пандемії Covid-19 не принесло результатів. Причина – відсутність даних з Китаю.

ВООЗ розцінює це небажання співпрацювати як ще один удар з боку Пекіна по багаторічним зусиллям вчених і епідеміологів дізнатися нарешті, як почалася пандемія.

У своєму звіті експерти ВООЗ повідомляють, що згідно з отриманими даними, новий коронавірус, який викликає Covid-19, швидше за все походить від тварин, а точніше від кажанів.

Зараз дивляться

Однак відсутні дані, особливо з Китаю, де перші випадки були зареєстровані в грудні 2019 року, означають неможливість точно визначити, як вірусом вперше інфікувалася людина.

Повідомляється, що генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус двічі надсилав запит китайському уряду в лютому цього року з проханням надати додаткову інформацію. Хоча в організації все ж визнали, що Китай тоді надав дані у відповідь на запит, але лише частково.

Витоки пандемії, що забрала життя не менше 15 млн осіб, політизовані, пише видання. Саме тому важливо встановити, що сталося, щоб запобігти подібним спалахам у майбутньому.

Джерело: CTV News