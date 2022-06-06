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За минулий тиждень: в Україні зафіксовано майже 1,6 тис. випадків Covid-19 та 34 летальних випадки

6 Червня 2022, 13:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулий тиждень в Україні офіційно зареєстровано майже 1,6 тис. нових випадків Covid-19 та 34 смерті від цієї інфекції.

Про це під час брифінгу в одному з українських інформагентств повідомив головний державний санітарний лікар МОЗ України Ігор Кузін.

За його словами, на коронавірусну інфекцію продовжують хворіти багато співробітників медичних установ. А серед 34 померлих від Covid-19 є одна дитина.

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– Незважаючи на те, що у нас переважаючим штамом є Омікрон, ми не фіксуємо нічого незвичайного в симптоматиці захворювання, – зазначив головний санітарний лікар.

Він ще раз нагадав, що за відсутності вакцинації у людей, які страждають на хронічні захворювання, Covid-19 може викликати важкий перебіг.

За словами Ігоря Кузіна, на територіях, де зруйновані заклади охорони здоров’я, використовуються мобільні медичні бригади, які працюють під егідою міжнародних організацій і передають всю інформацію про розвиток і поширення хвороб.

Джерело
Укрінформ
Теги
Ігор Кузін, Коронавірус Covid-19, МОЗ України, статистика
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