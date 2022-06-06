За минувшую неделю в Украине официально зарегистрировано почти 1,6 тыс. новых случаев Covid-19 и 34 смерти от этой инфекции.

Об этом во время брифинга в одном из украинских информагентств сообщил главный государственный санитарный врач Минздрава Украины Игорь Кузин.

По его словам, коронавирусной инфекцией продолжают болеть много сотрудников медицинских учреждений. А среди 34 умерших от Covid-19 есть один ребенок.

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— Несмотря на то, что у нас преобладающим штаммом является Омикрон, мы не фиксируем ничего необычного в симптоматике заболевания, — отметил главный санитарный врач.

Он еще раз напомнил, что при отсутствии вакцинации у людей, которые страдают хроническими заболеваниями, Covid-19 может вызвать тяжелое течение.

По словам Игоря Кузина, на территориях, где разрушены учреждения здравоохранения, используются мобильные медицинские бригады, которые работают под эгидой международных организаций и передают всю информацию о развитии и распространении болезней.