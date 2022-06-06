Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

За минувшую неделю: в Украине зафиксировано почти 1,6 тыс. случаев Covid-19 и 34 летальных исхода

6 июня 2022, 13:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшую неделю в Украине официально зарегистрировано почти 1,6 тыс. новых случаев Covid-19 и 34 смерти от этой инфекции.

Об этом во время брифинга в одном из украинских информагентств сообщил главный государственный санитарный врач Минздрава Украины Игорь Кузин.

По его словам, коронавирусной инфекцией продолжают болеть много сотрудников медицинских учреждений. А среди 34 умерших от Covid-19 есть один ребенок.

Сейчас смотрят
Читайте также:
психологияВысокий риск заражения Covid-19 и гриппом: почему нужно стараться снять состояние острого стресса

— Несмотря на то, что у нас преобладающим штаммом является Омикрон, мы не фиксируем ничего необычного в симптоматике заболевания, — отметил главный санитарный врач.

Он еще раз напомнил, что при отсутствии вакцинации у людей, которые страдают хроническими заболеваниями, Covid-19 может вызвать тяжелое течение.

По словам Игоря Кузина, на территориях, где разрушены учреждения здравоохранения, используются мобильные медицинские бригады, которые работают под эгидой международных организаций и передают всю информацию о развитии и распространении болезней.

Источник
Укринформ
Теги
Игорь Кузин, Коронавирус Covid-19, МОЗ Украины, статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь