Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу в Україні зробили приблизно 16 млн людей.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі об’єднаного телемарафону.

– Щодо вакцинації до кінця 2022 року 70% населення, я думаю, що ми цей план не виконаємо через низку об’єктивних обставин. Наразі у нас провакциновано близько 16 млн українців, це 42%, – зазначив він.

Кузін розповів, що у МОЗ є розуміння того, що 6-7 млн українців виїхали за межі країни. Частина перебуває на території, де ведуться бойові дії. Там неможливо розгорнути навіть елементарні базові послуги з вакцинації або профілактики.

Зараз дивляться

За його словами, приблизно 60-65% точок, які раніше працювали над вакцинацією, припинили роботу.

У МОЗ також додали, що вакцинація від коронавірусної хвороби продовжується у всіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей. Вакцин від Covid-19 вистачає (Pfizer та Coronavac), щоб виконати плани, оскільки замовлення робили ще до 24 лютого. Але у деяких препаратів Pfizer термін придатності закінчується вже у липні та серпні.

– Ми замовили вже відповідну кількість через COVAX, але це буде інша вакцина, тобто не та, до якої ми звикли. Це буде Pfizer, але нової форми. Вона не потребуватиме температури зберігання -20 або -70°C. Препарат має приїхати в середині літа і такі поставки нам гарантовані до кінця року і майже на весь 2023-й рік, – додав Кузін.

Також Кузін детально розповів про ситуацію із захворюваністю на коронавірус в Україні під час війни. Він стверджує, що за тиждень фіксують приблизно 4 тис. випадків Covid-19 та 20-30 смертей.