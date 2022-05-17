Вчені низки країн дали невтішну відповідь з приводу того, наскільки знижується ризик повторних заражень на коронавірусну інфекцію. На жаль, Covid-19, а точніше його варіантом Омікрон, можна інфікуватися багаторазово, іноді протягом місяців.

Основні аргументи вчених наступні:

вірус не проявляє ознак зникнення;

поява варіантів, здатних ухилятися від захисних сил організму;

хвилі інфекцій, які повторюються два і навіть три рази на рік.

Головна проблема, на думку дослідників, полягає в тому, що Covid-19 став більш майстерним у повторному зараженні людей. Ті, хто заразився першим варіантом Омікрон, вже повідомляють про повторні зараження новішими версіями варіанту – BA.2 або BA2.12.1 в США, або BA.4 і BA.5 в Південній Африці.

Дослідники заявили, що у цих людей може розвинутися третя або четверта інфекція навіть протягом цього року. При цьому у деяких пацієнтів симптоми інфекції можуть зберігатися протягом місяців або навіть років.

– Мені здається ймовірним, що це буде свого роду довгострокова модель, – вважає епідеміолог з Стелленбоського університету в Південній Африці Джульєт Пулліам.

Раніше під час пандемії експерти вважали, що імунітет від вакцинації або попередньої інфекції запобіжить більшість повторних інфекцій. Але варіант Омікрон розбив ці надії.

На відміну від попередніх варіантів, Омікрон і його численні нащадки, схоже, еволюціонували, щоб частково ухилятися від імунітету. Це робить всіх, навіть тих, хто був вакцинований кілька разів, вразливими до множинних інфекцій.

Тим не менш, хороша новина полягає в тому, що більшість людей, які повторно заразилися новими версіями Омікрона, серйозно не захворіють. Принаймні, на цей момент вірус не знайшов способу повністю обійти імунну систему.

За словами експертів, щоб не відставати від вірусу, що розвивається, вакцини проти Covid-19 повинні оновлюватися навіть швидше, ніж вакцини проти грипу щороку. За їхніми словами, навіть неповний збіг з новою формою коронавірусу все одно розширить імунітет і забезпечить деякий захист.