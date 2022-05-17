Ученые ряда стран дали неутешительный ответ по поводу того, насколько снижается риск повторных заражений коронавирусной инфекцией. Увы, Covid-19, а точнее его вариантом Омикрон, можно инфицироваться многократно, иногда в течение месяцев.

Основные аргументы ученых следующие:

вирус не проявляет признаков исчезновения;

появление вариантов, способных уклоняться от защитных сил организма;

волны инфекций, которые повторяются два и даже три раза в год.

Главная проблема, по мнению исследователей, заключается в том, что Covid-19 стал более искусным в повторном заражении людей. Те, кто заразился первым вариантом Омикрон, уже сообщают о повторных заражениях более новыми версиями варианта — BA.2 или BA2.12.1 в США или BA.4 и BA.5 в Южной Африке.

Исследователи заявили, что у этих людей может развиться третья или четвертая инфекция даже в течение этого года. При этом у некоторых пациентов симптомы инфекции могут сохраняться в течение месяцев или даже лет.

— Мне кажется вероятным, что это будет своего рода долгосрочная модель, — полагает эпидемиолог из Стелленбосского университета в Южной Африке Джульет Пуллиам.

Ранее во время пандемии эксперты считали, что иммунитет от вакцинации или предыдущей инфекции предотвратит большинство повторных инфекций. Но вариант Омикрон разбил эти надежды.

В отличие от предыдущих вариантов, Омикрон и его многочисленные потомки, похоже, эволюционировали, чтобы частично уклоняться от иммунитета. Это делает всех, даже тех, кто был вакцинирован несколько раз, уязвимыми для множественных инфекций.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что большинство людей, повторно заразившихся новыми версиями Омикрона, серьезно не заболеют. По крайней мере, на данный момент вирус не нашел способа полностью обойти иммунную систему.

По словам экспертов, чтобы не отставать от развивающегося вируса, вакцины против Covid-19 должны обновляться даже быстрее, чем вакцины против гриппа каждый год. По их словам, даже неполное совпадение с новой формой коронавируса все равно расширит иммунитет и обеспечит некоторую защиту.