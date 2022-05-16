По сообщению государственных СМИ, в Северной Корее уже зарегистрировано свыше 1 млн новых случаев коронавирусной инфекции, которую в стране называют лихорадкой. Около 50 человек умерли.

Как сообщается, у Северной Кореи ограниченные возможности для тестирования, поэтому, возможно, количество летальных исходов от осложнений, вызванных Covid-19, гораздо больше.

По мнению экспертов, отсутствие прививок и слабая система здравоохранения сделают северокорейцев особенно уязвимыми к вирусу.

Сегодня в закрытой от внешнего мира стране действует общенациональный карантин.

Государственные СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил чиновников от здравоохранения в том, что они неумело распределяют национальные запасы лекарств. Ким отдал приказ мобилизовать силы армейского медицинского корпуса.

Напомним, что на прошлой неделе страна объявила о первых подтвержденных случаях Covid-19. Хотя, по мнению экспертов, вирус вторгся намного раньше.

Южная Корея предложила направить Северу неограниченную помощь по запросу, включая дозы вакцин, медицинских работников и медицинское оборудование.

В субботу, 14 мая, Ким назвал быстро распространяющуюся вспышку Covid-19 самой большой катастрофой с момента основания страны.