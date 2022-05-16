Наразі в Сполучених Штатах щодня виявляється в середньому понад 90 тис. нових випадків Covid-19, що на 60% більше, ніж два тижні тому. Кількість померлих в країні від інфекції вже перевищило позначку в один мільйон осіб.

Госпіталізації також ростуть по всій країні, хоча і більш скромними темпами. Число пацієнтів в американських лікарнях перевищило 21 тис. осіб. За останній тиждень, що набагато нижче, ніж рівні, що спостерігалися під час попередніх сплесків, але все ж на 23% більше, ніж два тижні тому.

– З такою кількістю нещеплених американців нема чому дивуватися,-сказав доцент кафедри демографічних наук в Університеті Вісконсін-Медісон Аджай Сетхі.

Чиновники охорони здоров’я на Середньому Заході знову починають попереджати людей з груп високого ризику носити маску в приміщенні і робити повторні щеплення.

Експерти Колорадської школи громадської охорони здоров’я попередили, що підваріант BA.2.12.1, вперше виявлений у центральному штаті Нью-Йорк у квітні, став переважаючим у штаті. За прогнозами, кількість людей, госпіталізованих з вірусом, може досягти 500 або більше до середини червня.

У Мічигані великі автовиробники, у тому числі Stellantis, материнська компанія Chrysler, заявили, що обов’язкові маски будуть відновлені на об’єктах у південно-східних округах, які CDC класифікує як такі, що мають високий рівень Covid-19.

Експерти кажуть, що прохання державних чиновників вжити індивідуальні методи захисту від вірусу можуть бути недостатніми, щоб стримати сплеск.

Вони також висловили стурбованість загальною апатією щодо запобігання передачі та відсутністю розуміння того, наскільки заразними стали нові варіанти.

У цій країні ми ніколи не займалися профілактикою в цілому, підкреслюють експерти.