В настоящее время в Соединенных Штатах ежедневно выявляется в среднем более 90 тыс. новых случаев Covid-19, что на 60% больше, чем две недели назад. Количество умерших в стране от инфекции уже превысило один миллион человек.

Госпитализации также растут по всей стране, хотя и более скромными темпами. Число пациентов в американских больницах превысило 21 тыс. за последнюю неделю, что намного ниже, чем уровни, наблюдавшиеся во время предыдущих всплесков, но все же на 23% больше, чем две недели назад.

— С таким количеством непривитых американцев нечему удивляться, — сказал доцент кафедры демографических наук в Университете Висконсин-Мэдисон Аджай Сетхи.

Чиновники здравоохранения на Среднем Западе снова начинают предупреждать людей из групп высокого риска носить маску в помещении и делать повторные прививки.

Эксперты Колорадской школы общественного здравоохранения предупредили, что подвариант BA.2.12.1, впервые обнаруженный в центральном штате Нью-Йорк в апреле, стал преобладающим в штате. По прогнозам, число людей, госпитализированных с вирусом, может достичь 500 или более к середине июня.

В Мичигане крупные автопроизводители, в том числе Stellantis, материнская компания Chrysler, заявили, что обязательные маски будут восстановлены на объектах в юго-восточных округах, которые CDC классифицирует как имеющие высокий уровень Covid-19.

Эксперты говорят, что просьбы государственных чиновников предпринять индивидуальные методы защиты от вируса могут быть недостаточны, чтобы сдержать всплеск.

Они также выразили обеспокоенность всеобщей апатией к предотвращению передачи и отсутствием понимания того, насколько заразными стали новые варианты.

В этой стране мы никогда не занимались профилактикой в ​​целом, подчеркивают эксперты.