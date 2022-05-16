Як заявила влада Шанхаю сьогодні, 16 травня, в 25-мільйоном місті вдалося зупинити поширення Covid-19. І, хоча близько 1 млн людей все ще залишаються в суворій ізоляції, мегаполіс вже готується до відкриття.

– Епідемія в нашому місті знаходиться під ефективним контролем. Профілактичні заходи приносять поступовий успіх, – заявив віце-мер Шанхаю Цзун Мін.

Повідомляється, що супермаркетам, торговим центрам і ресторанам було дозволено відкритися в понеділок, 16 травня, з обмеженнями на кількість людей і обов’язковими транзакціями “без контакту”.

Однак пересування по місту сильно обмежене, а система поїздів метро поки закрита.

Незважаючи на те, що число випадків захворювання знижується, національна влада говорить про те, що до нормального життя місто може повернутися не раніше 1 червня.

Нагадаємо, що введення в Шанхаї жорстких вірусних обмежень викликало протести через брак їжі, медичного обслуговування, свободи пересування і обмежених прав на недоторканність приватного життя.

Незважаючи на це, Китай відкинув всю критику своєї політики нульового Covid-19, в тому числі з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Правляча комуністична партія заявляє, що прихильна рішучій боротьбі з будь-якими спробами спотворити, поставити під сумнів або відкинути антикоронавірусну політику Китаю.

При цьому сьогодні, 16 травня, Китай повідомив про 1 159 нових випадків Covid-19, переважна більшість з них припадає на Шанхай. Майже всі випадки інфекції були безсимптомними.