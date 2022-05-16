Как заявили власти Шанхая сегодня, 16 мая, в 25-миллионом городе удалось остановить распространение Covid-19. И, хотя около 1 млн человек все еще остаются в строгой изоляции, мегаполис уже готовится к открытию.

— Эпидемия в нашем городе находится под эффективным контролем. Профилактические меры приносят постепенный успех, — заявил вице-мэр Шанхая Цзун Мин.

Сообщается, что супермаркетам, торговым центрам и ресторанам было разрешено открыться в понедельник, 16 мая, с ограничениями на количество людей и обязательными транзакциями “без контакта”.

Однако передвижение по городу сильно ограничено, а система поездов метро пока закрыта.

Несмотря на то, что число случаев заболевания снижается, национальные власти говорят о том, что к нормальной жизни город может вернуться не ранее 1 июня.

Напомним, что введение в Шанхае жестких вирусных ограничений вызвало протесты из-за нехватки еды, медицинского обслуживания, свободы передвижения и ограниченных прав на неприкосновенность частной жизни.

Несмотря на это, Китай отверг всю критику своей политики нулевого Covid-19, в том числе со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Правящая Коммунистическая партия заявляет, что привержена решительной борьбе с любыми попытками исказить, подвергнуть сомнению или отвергнуть антикоронавирусную политику Китая.

При этом сегодня, 16 мая, Китай сообщил о 1 159 новых случаях Covid-19, подавляющее большинство из них приходится на Шанхай. Почти все случаи инфекции были бессимптомными.