З початку повномасштабної війни в Україні рівень тестування на коронавірус скоротився майже на 90%. Однак для українців все ще доступна достатня кількість вакцин.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі об’єднаного телемарафону.

За його словами, зараз в Україні за добу в середньому роблять близько 3,5 тис. експрес-тестів та 1 100-1 200 тестів методом ПЛР. Водночас за тиждень фіксують приблизно 4 тис. випадків Covid-19 та 20-30 смертей, що набагато менше, ніж фіксували до вторгнення РФ.

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В Україні продовжують стежити за штамами, які циркулюють серед людей. Кузін зазначив, що домінує наразі варіант Омікрон. Він викликає відносно легкі випадки, які маскуються під звичайні ГРВІ, які проходять за 3-4 дні. Зазвичай Омікрон не призводить до важкого перебігу хвороби.

Санлікар додав, що коронавірусна хвороба у світі набуває ознак звичайної гострої респіраторної вірусної інфекції.

Крім того, нещодавно Кузін заявив, що в Україні поки що не очікується жодних хвиль Covid-19, попри те, що багато людей повертаються з-за кордону. Але важливо не забувати про вакцинацію, щоб вберегтися від можливих Covid-ускладнень.

У МОЗ уточнили, що наразі у країні використовуються дві вакцини — CoronaVac і Pfizer. Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо вистачає перших двох.