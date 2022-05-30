С начала полномасштабной войны в Украине уровень тестирования на коронавирус сократился почти на 90%. Однако для украинцев все еще доступно достаточное количество вакцин.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире объединенного телемарафона.

По его словам, сейчас в Украине в сутки в среднем делают около 3,5 тыс. экспресс-тестов и 1 100-1 200 тестов методом ПЦР. В то же время, за неделю фиксируют примерно 4 тыс. случаев Covid-19 и 20-30 смертей, что гораздо меньше, чем фиксировали до вторжения РФ.

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В Украине продолжают следить за циркулирующими среди людей штаммами. Кузин отметил, что доминирует сейчас вариант Омикрон. Он вызывает относительно легкие случаи, маскирующиеся под обычные ОРВИ, которые проходят за 3-4 дня. Обычно Омикрон не приводит к тяжелому течению болезни.

Санврач добавил, что коронавирусная болезнь в мире приобретает признаки обычной острой респираторной вирусной инфекции.

Кроме того, недавно Кузин заявил, что в Украине пока не ожидается никаких волн Covid-19, несмотря на то, что многие возвращаются из-за границы. Но важно не забывать о вакцинации, чтобы уберечься от возможных Covid-осложнений.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время в стране используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что хватает первых двух.