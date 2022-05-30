С начала вакцинальной кампании прививку против коронавируса в Украине сделали около 16 млн человек.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санврач Игорь Кузин в эфире объединенного телемарафона.
— По вакцинации до конца 2022 года 70% населения, я думаю, что мы этот план не выполним из-за ряда объективных обстоятельств. Сейчас у нас провакцинировано около 16 млн украинцев, это 42%, — отметил он.
Кузин рассказал, что у Минздрава есть понимание того, что 6-7 млн украинцев выехали за пределы страны. Часть находится на территории, где ведутся боевые действия. Там невозможно развернуть даже элементарные базовые услуги по вакцинации или профилактике.
По его словам, примерно 60-65% точек, ранее работавших над вакцинацией, прекратили работу.
В Минздраве также добавили, что вакцинация от коронавирусной болезни продолжается во всех регионах Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей. Вакцин Covid-19 хватает (Pfizer и Coronavac), чтобы выполнить планы, поскольку заказы делали еще до 24 февраля. Но у некоторых препаратов Pfizer срок годности истекает уже в июле и августе.
— Мы заказали уже соответствующее количество через COVAX, но это будет другая вакцина, то есть не та, к которой мы привыкли. Это будет Pfizer, но новая форма. Она не требует температуры хранения -20 или -70°C. Препарат должен приехать в середине лета и такие поставки нам гарантированы до конца года и почти на весь 2023 год, — добавил Кузин.
Также Кузин подробно рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине во время войны. Он утверждает, что за неделю фиксируют около 4 тыс. случаев Covid-19 и 20-30 смертей.