Дослідження британських вчених показало, що люди, які заразилися на Covid-19 під час першої хвилі пандемії, не отримають посилення своєї імунної відповіді, якщо згодом підхоплять Омікрон.

Також, на думку інфекціоністів, хоча три дози щеплення проти Covid-19 і допомагають ефективно захистити від важких наслідків хвороби, але якщо людина заразиться вірусом Омікрон, попередні інфекції можуть вплинути на її імунну відповідь.

За словами вчених, результати дослідження можуть допомогти пояснити, чому повторні зараження на Омікрон протягом короткого періоду часу були такими частими, і також важливі для розробки вакцини.

Зараз дивляться

Вчені повідомили, як вони стежили за досвідом вакцинації та інфікування 731 медичного працівника, який пройшов потрійну вакцинацію. Потім команда використовувала зразки крові, зібрані учасниками протягом декількох тижнів після їхньої третьої дози.

Результати показали, що, незалежно від попередньої історії зараження учасників, через кілька тижнів після третього уколу Covid-19 їхні рівні Т-клітин проти білків Омікрону були нижчими, ніж проти інших варіантів.

Дослідники заявили, що це відкриття стало несподіванкою, оскільки зазвичай передбачалося, що попередня інфекція, навіть іншого варіанту, сприятиме підвищенню імунної відповіді людини.

Але дослідження показало, що ми не отримуємо колективного імунітету, не виробляємо захисний імунітет до Омікрона, відзначили експерти.