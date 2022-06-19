У Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю сьогодні, 19 червня, заявили про сьому хвилю епідемії коронавірусної інфекції. У медзакладах країни знову відкриті коронавірусні відділення.

Повідомляється, що карантинні заходи можуть бути незабаром посилені. Поки медики не наполягають на поверненні маскового режиму в приміщеннях і громадському транспорті, хоча й рекомендують носити маски.

В цілому з початку пандемії в країні було виявлено понад 4 млн випадків зараження на коронавірус (більше 48 тис.нових випадків за тиждень).

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Кількість заражених враховується по ПЛР-тестам й тестам в пунктах перевірок (позитивний результат домашнього тесту в статистиці не враховується, якщо він не підтверджений на пункті перевірки).

За останню добу проведено понад 13 тис. тестів. У 40% випадків виявлено коронавірус.

Наразі заражена 46 921 людина (+21 062 за тиждень). Понад 10 тис. хворих на Covid-19 померли (+24 За тиждень).

572 хворих знаходяться в лікарнях (+183 за тиждень), всі інші одужують в домашніх умовах. Повідомляється, що кількість госпіталізованих помітно зросла за тиждень.

Стан 158 пацієнтів оцінюється лікарями як важкий (+53 за тиждень), 37 підключені до апаратів ШВЛ або ЕКМО (+15 за тиждень).

Згідно зі звітом МОЗ Ізраїлю, 91% тяжкохворих старше 60 років. Абсолютна більшість тих, що заразилися переносять хворобу легко.

Повідомляється також, що станом на 19 червня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримало 72%, другу дозу – 66%, третю – 48%, четверту – 9% населення країни.

Джерело: Newsru