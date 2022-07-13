Вирусологи выразили обеспокоенность по поводу появления еще одного варианта Омикрона, который быстро распространяется по миру.

Вариант BA.2.75, получивший название Центавр, был впервые обнаружен в Индии в начале мая. С тех пор число случаев тут резко возросло даже по сравнению с чрезвычайно трансмиссивным вариантом ВА.5, который быстро вытесняет ранее доминирующий вариант BA.2 во многих странах.

Центавр был обнаружен примерно в десяти странах, включая Великобританию, США, Австралию, Германию и Канаду.

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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) 7 июля определил его как вариант, который находится под наблюдением. Это означает, что есть некоторые признаки того, что он может быть более заразным или связан с более тяжелым заболеванием.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также внимательно следит за Центавром. Хотя ее главный научный сотрудник Сумья Сваминатан сказал, что пока недостаточно образцов для оценки его серьезности.

Между тем, в дополнение к очевидному быстрому росту и широкому географическому распространению, вирусологов насторожило огромное количество дополнительных мутаций Центавра.

Эксперты утверждают, что Центавр — потенциальный кандидат на место очень заразного подварианта BA.5. Причина — впечатляющая способность вируса привносить изменения в шиповидном белке — той части, которую он использует для заражения клеток и на которой основано большинство вакцин против Covid-19.

Между тем, правительства призывают свои органы здравоохранения охватить как можно больше людей, которые еще не вакцинированы и, следовательно, подвержены большему риску госпитализации или смерти в результате Covid-19.