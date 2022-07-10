В чем состоит особенность и опасность нового подварианта Омикрона Центавр (ВА.2.75), который уже фиксируется и в Украине, в своем Telegram-канале рассказала главный инфекционист Минздрава, профессор Ольга Голубовская.

— Особенностью нового подварианта Омикрона Центавр (ВА.2.75) является еще большая способность уклоняться от иммунитета, чем это делают все другие варианты SARS-CoV-2, — отмечает Ольга Голубовская.

По ее словам, этот подвариант пока он не рассматривается как вариант обеспокоенности, поскольку заразность, тяжесть течения и степень отклонения от иммунитета изучаются.

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Тем не менее, по словам инфекциониста, ряд экспертов считают, что имеющиеся девять дополнительных мутаций Центавра (по-сравнению с Омикроном) позволят ему ограждаться от естественного и искусственного иммунитета в значительной мере.

— Считается, что вариант Омикрон (ВА.5) и его субварианты, циркулирующие сейчас во всем мире, это наихудшая версия вируса, ибо является самой контагиозной, — пишет Голубовская.

И еще раз напоминает: своевременный прием противовирусных препаратов, сразу после поставки диагноза, особенно группам риска и лицам, у которых болезнь дебютирует с высокой температуры тела, тот фактор, который спасает жизнь.

Источник: Ольга Голубовская