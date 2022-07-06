Украина готовится к новой волне коронавируса. Об этом сообщил на брифинге Министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По словам министра, последние два месяца фиксируется увеличение количества случаев заболевания Covid-19.
– На прошлой неделе было зафиксировано 1018 случаев, а перед этим – 943. То есть прирост на 12% за неделю, – сообщил Ляшко.
Тенденция роста количества случаев коронавирусом наблюдается и в Европе.
– Поэтому Украина потенциально готовится к новой волне Covid-19. У нас есть препараты для лечения коронавируса, тесты, средства индивидуальной защиты, — отметил министр.
Все препараты распределены на складах по Украине, чтобы в случае чего быстро доставить их в медучреждения.
Министр в очередной раз подчеркнул необходимость прививки от коронавируса.