Украина готовится к новой волне коронавируса. Об этом сообщил на брифинге Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, последние два месяца фиксируется увеличение количества случаев заболевания Covid-19.

– На прошлой неделе было зафиксировано 1018 случаев, а перед этим – 943. То есть прирост на 12% за неделю, – сообщил Ляшко.

Тенденция роста количества случаев коронавирусом наблюдается и в Европе.

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– Поэтому Украина потенциально готовится к новой волне Covid-19. У нас есть препараты для лечения коронавируса, тесты, средства индивидуальной защиты, — отметил министр.

Все препараты распределены на складах по Украине, чтобы в случае чего быстро доставить их в медучреждения.

Министр в очередной раз подчеркнул необходимость прививки от коронавируса.