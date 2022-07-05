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132 тыс. случаев за сутки: в Италии резко возросла заболеваемость Covid-19

5 июля 2022, 19:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Италия коронавирус
Источник: Depositphotos

В Италии за сутки зафиксировано132, 3 тыс.новых положительных результата(+58,3%) и 94 летальных исхода.

Рекордные цифры: наблюдается бум заражений, после самых обнадеживающих данных ( с 8 февраля отметка в 100 тыс. не была превышена). Фактически, сегодня зафиксировано инфицированных на 95 тыс. больше, чем вчера (36, 3 тыс.).

Ежедневный отчет, опубликованный Министерством здравоохранения и гражданской защиты во вторник, 5 июля, также насчитывает 94 жертвы, что на 38 больше, чем 59, зарегистрированных вчера. Таким образом, общее количество жертв, выявленных с начала чрезвычайной ситуации с Covid, достигло 168 698 человек.

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Данные за 24 часа из некоторых городов и регионов: 

  • Венеция: 12 206 новых случаев и 15 жертв
  • В Апулии 10 смертей
  • Рост инфекций на Сардинии увеличился в четыре раза за 24 часа
  • В Тоскане 7 930 новых положительных результатов и 11 смертей.

Медики считают, что если так пойдет и дальше, то в следующем месяце не избежать более двух тысяч смертей среди ослабленных людей, которые находятся в зоне риска.

— По сравнению с этим месяцем, в следующем будет более двух тысяч смертей, если число зараженных будет расти, —  сказал Филиппо Анелли, президент Федерации медицинских орденов. — Слабые люди подвергаются наибольшему риску со всеми этими зараженными.

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Он напомнил, что если мы наденем маску там, где толпа, мы, вероятно, спасем чью-то жизнь.

Источник: 24 Italia

Теги
Коронавирус Covid-19
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